Türkiye
11.01.2026 12:49

Seyhan Baraj Gölü "1. derece arkeolojik sit" alanı oldu

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarındaki Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı ile Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait baraj yeri alanı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Seyhan Baraj Gölü "1. derece arkeolojik sit" alanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan bazı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Saygeçit Mahallesinde Maliye Hazinesi ile özel mülkiyete ait arazide seramik parçaları ve mimari yapı tespit edildiğinden alan "3'üncü derece arkeolojik sit alanı" olarak korumaya alındı.

Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü Rezervuar Alanı ile Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait baraj yeri alanı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kızılmurat Mahallesi'nde 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde özel mülkiyete ait parselde ilgili müze tarafından yapılan sondajda antik dönem yapı kalıntısı, kuyu, yer döşemeleri, sütun başlığı ve kaidelere rastlandığından, söz konusu alanın 1'inci derece arkeolojik sit alanı olmasına karar verildi.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Arpaçsakarlar Mahallesi ile Resulköy Mahallesi'nde yer alan özel mülkiyete ait arazi ve Erdemli ilçesindeki Koyuncu Mahallesi'ndeki arkeolojik alanda sarnıç, mezar, yapı kalıntıları bulunduğundan 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Adana Arkeoloji Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığı
