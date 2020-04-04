Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Seyahat izin belgesine 168 binden fazla başvuru
[Fotoğraf: AA]
29 Mart 2020'de kara ve hava yolundaki şehirlerarası toplu ulaşıma yönelik çıkarılan Seyahat İzin Belgesi'ne bugüne kadar 168 bin 517 başvuru yapıldı.
Valilik, kaymakamlık ve e-Devlet üzerinden yapılan Seyahat İzin belgesi başvurularının şu ana kadar 41 bin 927'si onaylandı.
Reddedilenlerin yanı sıra değerlendirmesi süren başvurular da bulunuyor.
Etiketler: seyahat izin belgesiSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 14:10
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz