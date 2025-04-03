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Türkiye
TRT Haber 03.04.2025 00:15

Serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

Yurt genelinde bugün serin ve yağışlı hava etkili olacak. Sağanak, pazar gününe kadar sürecek. İstanbul 16, Ankara 15, İzmir 19 derece olacak. Doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, yola çıkacakları güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri yönünde öneriyor.

Serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?
[Depo Photos]

Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; yağış, 6 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Kuzeyde sıcaklık hissedilir şekilde düşecek

Yağış, özellikle yurdun batı ile iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığında kuzey bölgelerde hissedilir düşüş yaşanacak. Bu kesimlerde sıcaklık 3 ile 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli değişiklik öngörülmüyor; sıcaklığın mevsim normalinde seyretmesi bekleniyor.

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3 büyük ilde hava nasıl olacak?

3 büyük ilde yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 16, Ankara'da 15 derece olacak.
İzmir'de hafta boyunca yağış bekleniyor; sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, bayram tatili boyunca seyahat edecek vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

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