Serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; yağış, 6 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Kuzeyde sıcaklık hissedilir şekilde düşecek

Yağış, özellikle yurdun batı ile iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığında kuzey bölgelerde hissedilir düşüş yaşanacak. Bu kesimlerde sıcaklık 3 ile 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli değişiklik öngörülmüyor; sıcaklığın mevsim normalinde seyretmesi bekleniyor.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

3 büyük ilde yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 16, Ankara'da 15 derece olacak.

İzmir'de hafta boyunca yağış bekleniyor; sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, bayram tatili boyunca seyahat edecek vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.