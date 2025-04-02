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Türkiye
TRT Haber-AA-DHA 02.04.2025 21:57

Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi

Mardin’in Derik ilçesinde oluşan hortum çatıları uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kırsal Bayır ve Kayacık Mahallelerinde akşam saatlerinde hortum oluştu.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depo, 7 ahır ve 3 araç hasar gördü. Hortum nedeniyle ağaç devrilirken bazı elektrik direkleri hasar gördü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hortum çıkan bölgelerde hasar tespit çalışmaları da yapıldı.

Öte yandan metrelerce yükseklikte oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Hayatımda böyle bir şey görmedim"

Kırsal Kayacık Mahallesi’nde oturan Ramazan Taner, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade ederek, “Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Bir baktık, garip garip sesler geldi. Çıktık dışarı, hortum çıktığını gördük. Evin duvarları kalkıp iniyordu. Ev uçacak sandık. Pencerelerin hepsi patladı, bütün eşyalar uçarak birden dağıldı. Eşyalar ve halılar yer değiştirdi” dedi.

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