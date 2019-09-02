30 Ağustos’ta otomobiliyle Zonguldak’a giden fotoğraf sanatçısı Cemil Belder, Filyos mevkiinde virajı döndükten sonra şeridine girip kendisine doğru ilerleyen otomobili görünce kornaya basarak, uyuyan sürücüyü uyandırdı.

Ani bir manevra ve fren yaparak duran Cemil Belder’in otomobiliyle çarpışmaktan son anda kurtulan sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay anı Cemil Belder’in otomobilindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"Trafiğe çıktıktan sonra pamuk ipliğine bağlı bir hayatta yaşadığımızı düşünüyorum"

Son ana kadar kazanın gerçekleşeceğini düşündüğünü belirten Belder o anı şöyle anlattı:

"Büyük bir kaza atlattık. İnsan ister istemez korkuyor. Sürekli aklıma geliyor ve düşünüyorum. 90 kilometre hız çok bir hız sayılmaz ama ben ve karşımdaki 90 kilometre ile bölünmüş olmayan bir yolda giderken karşı taraf uyuyacak olsa sonuçları ne şekilde olur? İnsan düşünmeden edemiyor. Trafiğe çıktıktan sonra pamuk ipliğine bağlı bir hayatta yaşadığımızı düşünüyorum."

Yekili kişilere gerekli belgeleri ilettiğini söyleyen Belder, yaptırımları merakla beklediğini söyledi.

Belder, şöyle devam etti:

"Trafik kurallarına uyacağız ki başkalarının yaptıkları hataları kendimiz absorbe edelim. Göz göze geldiğimiz söylenemez, kişi uyuyor. Kendisinin gözleri kapalıydı. İnsan gerçekten tedirgin oluyor. Olaydan sonra aracıyla bölgeden hızla kaçtı. Ani fren yapmam dolayısıyla arkamdan gelen aracın bana çarpmadığı için mutluyum."

Kaynak: TRT Haber