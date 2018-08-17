Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 1-2 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Buna göre, ilk kez sınava başvuracak adayların, 21 Eylül itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gerekiyor.

İlk kez sınava katılacaklar için odalara son başvuru tarihi 14 Eylül, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları tarafından Temel Eğitim ve Sınav Merkezi'ne dosya gönderiminin son tarihi 21 Eylül ve tekrar katılacaklar için son başvuru tarihi 5 Kasım olarak belirlendi.

Sınavlara girmek isteyenlerin, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

Sınavlar, 1-2 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Kaynak: AA