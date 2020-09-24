Giresun'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar altında kaldı. Park halindeki araçlar ise selde sürüklendi.

Sel nedeniyle 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Birçok binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.

Kayıplar aranıyor

Selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor.

Dalgıç ekipleri de su altında arama yaparak, dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışıyor.

Hayat normale döndü

Öte yandan sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, çamur, taş ve topraktan temizlendi.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binalara yönelik iş makineleriyle sürdürülen yıkım çalışmalarında da sona gelindi.

Yol kenarındaki bazı dükkanlarda onarım çalışmalarında son rötuşlar yapılırken, esnaf da genel olarak iş yerlerini açtı.

Selin izlerinin silindiği ilçede hayat normale dönerken, ekipler, yıkım sonrası hafriyat kaldırma çalışmaların sürdürüyor.