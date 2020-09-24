Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde 120 dairenin bulunduğu 5 bloğa bakan apartman görevlisi çifte yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çiftin hafif koronavirüs belirtileri nedeniyle evde tedavi görmesine karar verdi. Filyasyon ekibi tarafından da apartman görevlilerinin temaslı olabileceği kişilerle ilgili inceleme yapıldı.

Apartman görevlisi çiftin görev yaptığı 5 bloktaki 120 dairede yaşayan yaklaşık 500 kişiyle temaslı olabileceği değerlendirilerek, Eskişehir İl Pandemi Kurulu kararınca 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri dün gece tüm dairelere karantina kararını bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de apartmanlara güvenlik şeritleri çekerek giriş-çıkışlara kapattı. Ayrıca polis ekiplerince daireler tek tek gezilerek karantinayı ihlal edip evden ayrılan olup olmadığı kontrol edildi.

Karantinaya alınan yaklaşık 120 daire için Tepebaşı Kaymakamlığı Vefa Destek Grupları görevlendirildi. Apartmanlarda kalan yaklaşık 500 kişinin ihtiyaçlarının da bu ekiplerin karşılayacağı belirtildi.