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Ambulans helikopter COVID-19 hastası için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde COVID-19'a bağlı solunum yetmezliği teşhisi konulan Abdurrahman Yücel, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende ilçe kırsalında bulunan Yenice Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Abdurrahman Yücel, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Yücel, COVID-19'a bağlı solunum yetmezliği tanısıyla tedavi altına alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine hastane yetkilileri, Yücel'in sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.
Hava ambulansı ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Yücel, tedavi altına alındı.
Sağlık ekipleri, sevk sırasında COVID-19'a karşı önlem aldı.
Etiketler: malatya ambulans helikopter koronavirüsSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:33
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