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Türkiye
AA 29.04.2023 14:56

Selimiye'nin ibadet alanı bu yıl kullanıma açılacak

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Selimiye Camii'nde tüm ibadet alanının bu yıl kullanıma açılması bekleniyor.

Selimiye'nin ibadet alanı bu yıl kullanıma açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de restorasyona başlanan Selimiye'de çalışmalar sürüyor.

Caminin iç ve dış kısmındaki işlemleri ekipler aslına uygun olarak gerçekleştiriyor. Ana kubbe, minareler, avlu, şadırvan, çiniler ve bahçe kısmında restorasyon çalışmaları özenle devam ediyor.

Restorasyonun başından bu yana caminin ayrılan bir bölümü ibadet alanı olarak kullanılıyor.

Caminin iç kısmındaki çalışmaların tamamlanarak tüm ibadet alanının bu yıl kullanıma açılması hedefleniyor.

"Çalışmalar aynı hızla devam ediyor"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Selimiye'nin hem Türk İslam tarihi hem de Edirne açısından son derece önemli bir eser olduğunu söyledi.

Kırbıyık, Selimiye Camisi'ni "şehrin mücevheri" olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Planlandığı şekilde çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah yıl içinde caminin ibadet alanının tekrar vatandaşlarımızın kullanımına açılmasına yönelik hedefimiz aynı şekilde devam ediyor." dedi.

"Özellikle İstanbul'dan çok yoğun bir ilgi var"

Selimiye Meydanı'nın da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları sonrası yenilendiğini anımsatan Kırbıyık, Selimiye'ye ziyaretlerin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

Özellikle Balkan coğrafyasından, İstanbul'dan ziyaretlerin yoğun olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Özellikle Selimiye Kent Meydanı düzenlemesi yapıldıktan sonra gerek Balkan coğrafyasından gerek ülkemizin farklı şehirlerinden gelen misafirlerimizin ilgisi alakası çok daha fazla. Hatay'daki görevim sonrası bayramın ikinci günü ben burada oldum, gözlerimizle de bu yoğunluğa şahit olduk. Özellikle İstanbul'dan çok yoğun bir ilgi var. Restorasyon çalışmaları tamamen bittikten sonra bu yoğunluğun daha da artacağını değerlendiriyoruz."

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