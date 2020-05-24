Haber Giriş: Kaynak: AA
Selimiye'nin bayram programı sosyal medyadan yayınlandı
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle Selimiye Camii'ndeki Ramazan Bayramı programı, sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Edirne'deki Selimiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi ve tekbir getirildi. Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Selimiye Camii Baş İmamı Süleyman Demiray, duasında Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini diledi.
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Demiray, "Bu zor dönemde tüm insanlığa sağlık nasip eyle Allah'ım. Bugünlerde bizlerin ellerinden tutan, sağlımız için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza, güvenliğimiz için koşturan güvenlik güçlerimize ve Vefa Destek Gruplarımıza selametler ihsan eyle Allah'ım" şeklinde dua etti.
Etiketler: Selimiye Camii ramazan bayramı programı canlı yayınSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 10:01
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