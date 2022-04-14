Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selimiye Meydanı'ndaki Mimar Sinan heykeli yerine konuldu
Selimiye Meydanı düzenlenme çalışmaları kapsamında yerinden kaldırılan Mimar Sinan heykeli, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 ay sonra yerine konuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ekim'de yerinden kaldırılan Mimar Sinan heykeli bekletildiği depodan meydana getirildi.
Vinç yardımıyla kaideye konulan heykeltıraş Ümit Öztürk eseri ve yaklaşık 4,5 tonluk heykeldeki çalışmalar, kaidesinde yapılacak düzenlemelerin ardından tamamlanacak.
Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camii çevresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalarda sona gelindi.
Meydanın Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.
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