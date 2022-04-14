Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyoğlu'nda İETT otobüsünde yangın çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul Beyoğlu'nda 145T Beylikdüzü-Taksim numaralı çift katlı İETT otobüsü alevler içinde kaldı. Büyüyen yangın sonrası yolcular araçtan tahliye edildi. Yangın anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi.
Motor arızası kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında, kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü yangın tüpleriyle müdahale etti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Beylikdüzü istikametinden Taksim'e gelen otobüsteki yolcular alevlerin yükselmesiyle otobüsten tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.
Son Haberler
- 14:17
- 14:05
- 13:49
- 14:20
- 13:44
Sıradaki Haber
Muğla'da antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz