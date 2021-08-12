Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selden etkilenenlere su taşındı
[Fotoğraf: AA]
İki gündür etkili olan yoğun yağış sonrası su ve elektrik verilemeyen Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara su yardımı yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızıay'ı ve AFAD tarafından tahribata uğrayan bölgelere tırlarla getirilen sular vatandaşlara dağıtıldı.
İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı üzerindeki köprülerin yıkılması sonucu çayın karşı tarafında bulunan kısıma su ulaştırabilmek yardım ekipleri köprünün sağlam kalan kısmından elden ele suları karşı tarafa taşıdı.
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait mobil mutfak vatandaşlara çorba dağıtıyor. İlçede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Yollarda hasar gören araçlar kaldırılarak yollar açılıyor.
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