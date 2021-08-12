Saatler süren korku dolu anlar, yerini kucaklaşmaya bırakıyor. Batı Karadeniz'deki sel bölgelerinde zamanla yarış sürüyor. Mahsur kalanların kurtarılması için ekipler seferber.

Sinop'un Ayancık ilçesi selden en çok etkilenen yerlerden. Mahsur kalanlara helikopterlerle tek tek ulaşılıyor.

Ayancık’ta mahsur kalan küçük bir kız da ailesine kavuştu

Sele anneannesinin yanındayken yakalanan küçük kızın, “Hiç üzülmedim. Sadece su yükselecek diye korktum" cümleleri yüreklere dokundu.

Küçük kız ve anneannesi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldılar. Ailesiyle buluşma anlarında yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Çalışmalara botlar da katılıyor

Tahliye için görevli ekipler mahsur kalanlara ulaşmak için durmaksızın çalışıyor.

Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar da sel nedeniyle tahliye edildi.

Kastamonu Bozkurt'ta selin ardından su seviyesi, binaların birinci katlarına kadar yükseldi. Selden kaçabilenler kendilerini yüksek yerlere attı. Yardım bekledi.

Herkesin gözü kulağı helikopterler ve arama kurtarma ekiplerindeydi.

Ekipler tahliye çalışmalarını sürdürürken, Bozkurt ilçesinde bazı mahallelerde de tahliyeler botlarla yapılıyor. Cide ilçesinde mahsur kalan 210 kişinin tahliyesi ise tamamlandı.

Selden büyük zarar gören bir diğer il ise Bartın.

Ulus ilçesinde mahsur kalan 300 kişi iş makineleriyle kurtarıldı, güvenli bölgeye götürüldü.