Sel felaketinin yaşandığı Dereli'den yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dereden aşan sel, kent ilçe merkezine geldi. Sel önce boş kasaları sürükledi.

Görüntüler ilçede yaşayan Fatih Akbayrak tarafından anbean kaydedildi.

Selin geldiğini fark eden bir kişi otomobiline binerek. Bir başka kişi ise güvenli yere geçmek için selin geldiği caddeden hızla uzaklaştı.

O sırada gökyüzünde çakan şimşekler felaketin habercisiydi.

Ve dakikalar sonra aynı cadde. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Otomobiller, minibüsler hatta bir büfe...

Görüntüleri kaydeden Fatih Akbayrak, yaklaşık olarak 1 saatlik sürede suyun tamamen yükseldiğini, selin önüne ne kattıysa getirdiğini söyledi.

Sel öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.