Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de asayiş denetimi: 53 gözaltı
Balıkesir'de polis ekipleri kent genelinde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 53 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi dahil 7 ilçede denetim yapıldı.
Denetimlerde sentetik hap, metamfetamin, kubar esrar, Hint keneviri, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.
9 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 53 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 9'u tutuklandı.
Ayrıca ekipler, il genelinde yaptığı uygulamalarda 8 ruhsatsız silah ele geçirdi.
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