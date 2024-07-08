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Türkiye
AA 08.07.2024 09:49

Sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulans görevde

Sağlık Bakanlığı, Ordu, Samsun, Muş, Erzurum, Elazığ ve Ağrı'da selden etkilenen bölgelerde 7 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi ve 22 ambulansın görevlendirildiğini duyurdu.

Sel bölgesinde 7 UMKE timi ve 22 ambulans görevde
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında Muş ve Ordu'da hayatını kaybeden 2 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilendi.

Selden etkilenen bölgelerdekilere "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, bölgeye 7 UMKE timi ve 22 ambulansın görevlendirildiği kaydedildi.

AFAD Başkanı Memiş: Sel ikazı verilen bölgelerde dikkatli olunmalı
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Birçok ilde yağışlar sele neden oldu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sele kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da şiddetli yağışlar nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü. Muş'un Malazgirt ilçesinde de selde akıntıya kapılan 1 kişi öldü.

Erzurum ve Bayburt'ta ise ekili tarım arazileri su altında kaldı. Kars'ta da sağanak, su baskınlarına neden oldu.

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