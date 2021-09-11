Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalem Kırdı Camisi'ne getirildi.

Törende, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç Oğuz, annesi Suzan, babası Faruk ile kardeşleri İsmail, Enes ve Mustafa Ensar Sınırtepe, tabuta ve şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Eşinin asker elbisesi ile törene katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, kendisini hep bekleyeceğini belirterek, "Kalk yalvarırım kalk, sensiz dayanamam. Dimdik ayaktayım. Ağlayıp onları sevindirmeyeceğim. Seni hep bekleyeceğim" dedi.

"Gerekirse ben polis olurum, kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyen Sınırtepe asker selamı verdi.

Suzan Sınırtepe ise "Oğlum kalk, burada yatmak sana yakışmıyor." diye ağıt yakarken baba Faruk Sınırtepe de "Düğünün yarım kalmadı. Vatan sağ olsun. Vatan için şehit oldu. Geriden 3 kardeşi daha geliyor" ifadesini kullandı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Kartal Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, CHP Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, askeri ve mülki erkan, siyasi ve STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Allah'ım, sen bize şehitliği nasip et"

Öte yandan, şehit Sınırtepe'nin, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, sosyal medya hesabından, "Allah'ım, sen bize şehitliği nasip et" mesajıyla bir fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde dün arama tarama faaliyeti sonrası düzenlenen saldırıda piyade uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ile Ramazan Demir şehit olmuştu.