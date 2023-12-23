Puslu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.12.2023 02:37

Şehit olan Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit olan Uzman Çavuş Serinkan'ın Denizli'deki ailesine şehadet haberi verildi
[Fotograf: AA]

Şehit Serinkan'ın Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan eşi Çilem, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde yaşayan babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan'a acı haberi kaymakamlar ve askeri görevliler verdi.

Şehidin eşiyle ailesinin evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu

ETİKETLER
Şehit Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:20
Peru'da altın madenindeki göçükte 7 kişi öldü
04:17
Mısır'a göre, BMGK'nin Gazze'ye yardım kararı önemli ancak yetersiz
03:01
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan şehit askerler için taziye mesajı
02:36
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
02:30
İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
01:59
Altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Fedakarca attığımız adımların faydası olmadığını gördük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ