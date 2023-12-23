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Türkiye
AA 23.12.2023 04:24

Şehit olan Teğmen Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehit olan Teğmen Günay'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı şehit Günay'ın Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan annesi Firdevs ve babası Ahmet Günay'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

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