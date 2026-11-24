İlk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ndeki programa katılan Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, anı defterini imzaladı.

Kaymakam Böçkün, burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdiklerini söyledi.

Şehit Şenay Aybüke öğretmenin ilçe ile özdeşleştiğini belirten Böçkün, "Öğretmenler Günü'nde ilçemizle özdeşleşen şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz." dedi.

Program kapsamında Yalçın'ın şehit olmadan önce kendi imkanlarıyla oluşturduğu müzik sınıfı ziyaret edildi, müzik öğretmenleri tarafından şehit Aybüke öğretmenin ölümünden önce söylediği Mağusa Limanı türküsü seslendirildi.

Müzik sınıfına gelen öğrenciler de şehit öğretmenin portresinin bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.