Mut Devlet Hastanesi morgundan alınan Kavastan'ın naaşı ilk olarak helallik alınmak üzere, Doğancı Mahallesi Karakozak Sokağı'nda oturan annesi Münevver Tekir'in evine getirildi.

Daha sonra Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kavastan'ın yakınlarını, Ticaret Bakan Yardımcısı Batur teskin etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Mut Yeni Mezarlığı şehitliğine defnedildi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca 2 Mart'ta düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak helikopterle getirildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Özgür Kavastan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı saldırıda Gümrük Müdürlüğü personeli Mustafa Türk de şehit olmuştu.