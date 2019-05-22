Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında akıntıya kapılarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez, meslek hayatındaki parlak sicili ve başarılarıyla Jandarma Teşkilatının gururu oldu.

Şehit Gidergelmez, Mersin Orman İşletme Müdürlüğünde memur olarak çalışan Şemsettin ve ev hanımı Ayşegül Gidergelmez'in 4 çocuğunun en küçüğü olarak 1987'de Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Asker olma hayalini, çevresindekilere sürekli ifade eden Gidergelmez, 2003'te Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazanmasına rağmen buraya kaydını yaptırmadı.

Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Gidergelmez, 2004'te kazandığı sınavın ardından Ankara Beytepe Jandarma Okulları Komutanlığında 2 yıl eğitim aldı. Gidergelmez, okulundan başarıyla mezun olduktan sonra ilk görev yeri Muğla'nın Fethiye ilçesine atandı. Burada bir süre çalışan Gidergelmez, ardından Tunceli'ye tayin oldu.

JAK'a gelişi

Tunceli'de de görevini en iyi şekilde yerine getiren Gidergelmez, daha sonra Ankara'da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığına atandı. JAK'ta 3 yıl süreyle görev yapan Gidergelmez, Batman'da 2 yıl çalıştıktan sonra JAK'a geri döndü.

Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok zorlu arama kurtarma görevine katılan Gidergelmez, Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit oldu.

Başarılı kariyere sahipti

Gidergelmez, 2006'da üniformasını giymeye başladığı Jandarma Teşkilatında şehit olduğu güne kadar özveriyle çalıştı.

Nişancı'yı bulmak için Bayburt'a gittiğinde cep telefonundan görüştüğü babasının, "dikkatli olması"nı istemesi üzerine, "Baba merak etme iple bağlıyız, sen dua et yeter. Biz aramazsak kim arayacak? Onu bulmamız lazım" cevabını veren Gidergelmez, jandarma üniformasını giydiği sürece 48 takdirname, 6 başarı belgesi, 3 şerit hizmet rozeti, hizmet brövesi ve üstün hizmet ödülü almaya hak kazandı.

Mesleki gelişimine de büyük önem veren Gidergelmez, sel ve su baskınlarında arama kurtarma, kurbağa adam ve uluslararası teknik dalış başta olmak üzere katıldığı 25 kursu başarıyla tamamladı.

2016'dan bu yana çeşitli illerde çay, nehir, sulama kanalı, baraj gibi yerlerde kişilerin kaybolmasıyla ilgili 18 olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Gidergelmez'in son görevi, 10 Mayıs'ta Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı mevkisinde uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama kurtarma çalışmaları oldu.

Gidergelmez, birlikte şehit olduğu Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya ile katıldığı 9 arama kurtarma görevinde kayıp kişilerin ailelerine mutlu haberi verebilmek için özveriyle çalıştı.

Kaynak: AA