Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürü Müdürü Orhan Topal, Şube Müdürü Şenol Çavuş ve ilçede görevli okul müdürü Ayşe Çoban, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve aile bireylerini ziyaret ederek tekrar başsağlığı diledi.

Eren Bülbül'ün mezarını da ziyaret eden Topal ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ziyaretin ardından Topal, anne Bülbül'e Türk bayrağı hediye etti.

Topal, evde bulunan diğer çocukların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.