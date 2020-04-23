Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunuslar kendilerini gösterdi.

Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahili'ne kadar gelen yunuslar adeta dans etti. O anlarsa sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.