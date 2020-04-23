Kara, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle fırıncı esnafının halkı ekmeksiz bırakmamak adına bu süreçte yoğun bir mesai harcadığını ifade ederek, yetkili mercilerle yaptıkları görüşme sonrasında bu yıl ramazan pidesine zam yapmama kararı aldıklarını vurguladı.

Fiyatların il genelinde aynı şekilde uygulanacağına işaret eden Kara, Trabzon il genelinde uygulanacak fiyatları şöyle açıkladı:

575 gram yumurtalı susamlı pide - 5 TL

575 gram yumurtalı sade pide - 4,5 TL

400 gram yumurtalı susamlı pide - 3,5 TL

400 gram yumurtalı sade pide - 3 TL

Dörtlü lavaş 10 TL

TESOB Başkanı Kara, ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna da değinerek, "Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım edelim. Yardımları yaparken, Ahilik geleneğinin de temelinde olan 'Sağ elin verdiğini sol el görmemeli' ilkesiyle hareket edelim." dedi.