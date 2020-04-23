Koronavirüs salgınından dolayı toplu organizasyonların yapılamaması sebebiyle Dilovası Belediyesi, 23 Nisan kapsamında alternatif etkinlikler oluşturdu.

23 Nisan programı kapsamında, tahta bacaklar ve palyaçolar sokak sokak tüm ilçeyi gezerek, pencerelere çıkan çocuklara bayrak, balon ve şeker gibi hediyeler dağıttı.

Etkinlikler esnasında koronavirüse karşı da tüm önlemler alındı. Gerekli dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şayir: Çocuklarımızı yanlız bırakmadık

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "23 Nisan koronavirüs günlerine denk geldi ancak bizler toplumun her kesimini bugünlerde yanlız bırakmadığımız gibi çocuklarımızı da yanlız bırakmadık. 'Onlar kendi bayramlarında evde kalıyorlarsa, biz, bayramı onların evlerine götürürüz' dedik. Bu mutluluğu yaşasınlar istedik. Umarım bu zor günlerde çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürebilmişizdir." dedi.

Programa, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut bizzat katılarak, çocukların mutluluğuna eşlik etti.