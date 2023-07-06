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Türkiye
TRT Haber 06.07.2023 15:43

Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor

Geçen yıl 6 Temmuz'da görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden uzman doktor Ekrem Karakaya Konya'da anılıyor. Şehit doktorun hatırasını yaşatmak için hastanedeki odası korunuyor.

Hastanede görevinin başındaydı, ancak bir cani tarafından hayattan koparıldı...

Geçen yıl 6 Temmuz'da Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayan uzman doktor Ekrem Karakaya vefatının birinci yılında unutulmadı.

Konya Şehir Hastanesi'nde 6 Temmuz 2022'de hasta yakını 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay, tartıştığı 47 yaşındaki kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurmuştu.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Akçay ile doktor Karakaya ameliyata alınmış ancak ikisi de kurtarılamamıştı. 

Mesai arkadaşlarının yoğun katılım gösterdiği törende, şehit doktor için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. 

Özel eşyaları bıraktığı gibi duruyor

Ölümünün birinci yıldönümünde görev yeri Konya'da anıldı. Şehit doktorun hatırasını yaşatmak için hastanedeki odası aynı şekilde korunuyor.

Önlüğü, steteskobu ve özel eşyaları bıraktığı gibi muhafaza ediliyor.Törende odasına çiçek bırakıldı.

Ekrem Karakaya, vefatının birinci yılında 8 sene görev yaptığı Karabük'te de anıldı. Sivil toplum kuruluşları da şehit doktoru anmak ve sağlıkta şiddete karşı çıkmak için basın açıklaması yaptı.

Haber: Hasan M. Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal

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