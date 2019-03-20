Şırnak Silopi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından cenaze aracına kondu.
Şehidin naaşı daha sonra Altınordu ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Ulu Camii'de tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Baba Bahattin ile anne Emine Damcı'yı protokol üyeleri teselli etti.
Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşı, ikindi namazının ardından Ordu Şehitliğinde toprağa verildi.
Kaynak: AA