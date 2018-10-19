Şehit bebek Mustafa'nın ilk doğum günü mezarında kutlandı

Hakkari Yüksekova'da asker eşi Nurcan Karakaya'nın kullandığı sivil aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanmış EYP (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmişti. O saldırıda Nurcan Karakaya ve 9 aylık bebeği Bedirhan Mustafa hayatını kaybetmişti.

Baba Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesiyle, şehit bebeği Bedirhan Mustafa ve eşi Nurcan Karakaya'nın Sivas Şarkışla'daki mezarlarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarını balonlarla süsleyen Serkan Karakaya ve yakınları, onun çok sevdiği oyuncaklarını da doğum günü hediyesi olarak mezarının üzerine bıraktı. Eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa'ya şiir yazan Karakaya, şiirleri de mezar taşlarına astı.

"Oğlum doğum gününü en güzel yerde kutluyor"

Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun doğum gününü kutladığını belirterek, "Cennetteki ilk yaşı kutlu olsun. Peygamber Efendimizle, meleklerle ve diğer aziz şehitlerle birlikte cennette ilk yaşını kutluyor. Birlikte kutlasaydık daha güzel olurdu ama Rabbim böylesini hayırlı kılmış, böylesini kaderimize yazmış. Oğlum doğum gününü en güzel yerde kutluyor" dedi.

Eşi ve oğluna şiir yazdığını da anlatan Karakaya, şunları söyledi:

"Bedirhan ve Nurcan'ıma içimden geçenleri yazdım. Doğum gününe dair birkaç bir şeyler yazdım. Geliyoruz, kabirlerini ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz. Çocukluğundan beri küçük ayıcıkla oynuyordu, en çok sevdiği, en çok oynadığı oyuncağı o ve kepçesiydi. Onları getirmek istedik. Orada, cennette daha güzelleriyle oynuyordur eminim. Benim çocuğum melekti zaten, inşallah annesinin de elinden tutuyordur, bizim de elimizden tutar."

"Kavuşmak dileğiyle"

Karakaya daha sonra oğluna yazdığı mektubu mezarına astı. Karakaya mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Ey oğlum, can oğlum, sen daha 9 aylıkken Rabbim seni yanına çağırdı. Seni şehadetiyle onurlandırdı. Bize de hem acıyı hem gururu verdi. Üzülme, sen minik şehitsin. Annen ve bana iyi bak. Bedirhan Mustafa'm, kendisi küçük, yüreği kocaman bebeğim, cennetin bahçelerindeki annen ve meleklerle olan ilk yaşın kutlu olsun. Kavuşmak dileğiyle."

Kaynak: AA