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Özel Akıllı Okulların sahibi Yurteri'ye FETÖ davası

Ankara'daki Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri ve eşi Fatma Yurteri hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan dava açıldı.

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Özel Akıllı Okulların sahibi Yurteriye FETÖ davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri çifti hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

İdris Yurteri ve FETÖ ile bağlantılı olduğu savunulan okulun bazı öğretmenleri 7 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Yurteri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Yurteri'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının sanıklarından eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyonkarahisar'daki Korel Thermal Otel'de konakladığı ve FETÖ mensuplarıyla aynı tarihlerde yurt dışına gittiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: özel akıllı okullar, idris yurteri, fetö
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