Sakarya Atatürk Stadyumu millet bahçesine dönüşüyor

Sakarya'da yıkımına başlanan Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanda kurulacak millet bahçesi, Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan projeyle içinde bina olmayan yeşillikli, ağaçlı, yürüyüş, bisiklet yolları ve dinlenme alanlarıyla milletin hizmetine sunulacak.

Yeşil alanları, millet kıraathanesi, oyun grupları, otopark, şelale, su kaynakları, yürüyüş, spor ve oturma alanlarının yer aldığı 67 bin metrekareyi kapsayan projeyle vatandaşların, güzel vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, spor yapabileceği kompleks ile buluşturulması planlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı açıklamada, yeni stadın yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ve Valiliğin talimatıyla eski stadyumun yıkılması kararının alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'da miting esnasında buranın millet bahçesi olması konusunda talimat verdiğini hatırlatan Toçoğlu, "Şu anda stadın yıkım çalışmaları devam ediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanla ilgili proje çalışmalarımızı sürdürdük. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği alan Sakaryaspor'un eski stadı ancak biz daha sonraki yaptığımız genişletme çalışmalarıyla yanındaki Çark Mesire ve arkasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü uhdesindeki alanları da projeye katarak yaklaşık 67 dönümlük bir alan haline getirdik. Bununla ilgili dört proje üzerinde çalıştık. En son Sakarya Büyükşehir Belediyesi mühendis ve mimarlarının yaptığı projede karar kıldık" diye konuştu.

Stadın yıkımının tamamlanmasının ardından millet bahçesi yapım ihalesine çıkılacağını belirten Toçoğlu, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını aktardı.

İçinde bina olmayan tamamen yeşil alan olacak

Millet bahçesinin kentlerdeki yeşil alanların artırılması açısından önemli olduğunu ifade eden Toçoğlu, "İçinde bina olmayan yeşillikli, ağaçlı, yürüyüş ve bisiklet yolları ve dinlenme alanlarını barındıran bir alan düşünüyoruz. Zaten çalışmalarımızı da o yönde yaptık" dedi.

Başkan Toçoğlu, eski stadın bulunduğu alanın tamamen yeşil alan olarak değerlendirileceğini, ağaçlandırılarak yürüyüş yolları yapılacağını belirterek, Çark Mesire ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden devralacakları stadın arkasındaki bölümün de millet bahçesi olarak adlandırılan çeşitli bitkilerin ve havuzların bulunduğu alan olarak değerlendirileceğini kaydetti.

Bu bölgede küçük bir kafeteryanın olacağını anlatan Toçoğlu, "Mevcut ağaçlar korunarak tamamen yeşil içinde beton yapı olmayan sert zemin olmayan ağaçlıklı yeşil alanlı çocuk parklı, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarının olduğu bir alan haline getirilecek" ifadelerini kullandı.

Yıkım çalışmaları devam eden statta tribünlerin yıkılıp malzemelerinin taşınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi olarak ihalesinin yapılacağını vurgulayan Toçoğlu, ihale için yıkımın bitmesini beklemeyebileceklerini, statik çalışmalar bittiği zaman yaklaşık bir ay içerisinde ihaleye çıkacaklarını anlattı.

Kaynak: AA