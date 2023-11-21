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Türkiye
AA 21.11.2023 14:47

Şehit Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Abdullah Köse için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.

Şehit Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Abdullah Köse son yolculuğuna uğurlandı

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı.

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