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Türkiye
AA 24.02.2025 20:29

Şehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecek

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun, şehit olmadan önce annesine verdiği ev sözü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yerine getirilecek.

Şehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecek

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, henüz 24 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde görev yapıyordu. En büyük hayali Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan annesine bir ev almaktı.

Ancak, 20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin cenazesi köyünde toprağa verildi. Annesine verdiği sözü ise yarım kalmadı. Şehidin hayali olan ev devletin desteği ile annesine teslim edilecek. Mustafa Uslu'nun annesine verdiği ev sözünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerine getirecek.

Bakan Murat Kurum, şehidin annesine yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Şehidin ailesinin Çukuröz köyündeki evi yeniden inşa edilecek.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehit
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