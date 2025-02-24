İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu

Boğaz'ın Sarıyer ve Beşiktaş kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyı kesimlerinde su yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Sarıyer'de balık tutmak için sahile inen Nasuh Çalışkan, yaptığı açıklamada, 2 aydır aynı bölgeye balık tutmak için geldiğini, suda kirlilik, müsilaj ve denizanaları gördüğünü anlattı.

Balık tutmakta zorlandıklarını belirten Çalışkan, "Balık yakınlaştığı zaman 1 saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.