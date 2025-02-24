15 Temmuz gazisi Zorova, son yolculuğuna uğurlandı

Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün ilçedeki ikametinde yaşamını yitiren 79 yaşındaki Zorova için ilk tören Kahramankazan Devlet Hastanesinde yapıldı.

Hastane morgundan alınıp evinin önüne getirilen Zorova'nın cenazesi, burada dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Merkez Ulu Cami'ye götürüldü.

Camide düzenlenen törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zorova'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu arada cenaze namazı öncesi fenalaşan Zorova'nın eşi Sevim Zorova ve bazı yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Mustafa Zorova'nın cenazesi, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Defin sonrası tabutun üstündeki Türk bayrağı Zorova'nın eşine teslim edildi.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Gazi Zorova, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.