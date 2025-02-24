Uyuşturucu etkisindeki sürücü ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Antalya'da yol üzerinde çalışır vaziyetteki aracın sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz durduğu, vatandaşların çabalarına rağmen tepki vermediği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

1 saat boyunca uyandırmaya çalıştılar

Olay yerine gelen ekipler, kapısı kilitli aracın camına vurarak sürücüyü uyandırabilmek için yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı.

En sonunda kafasını kaldırarak etrafa bakınan araç sürücüsü , polislerin kapıyı aç ikazlarına aldırış etmeksizin gaza basıp yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptıktan sonra, çitleri parçalayarak yol kenarında park halindeki otomobili de altına alıp yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye, oradan da zemin kattaki evin mutfağına düştü.

Uyuşturucu kullandığı belirlendi

Araçtan trafik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkan sürücü, sedye ile yola çıkarıldıktan sonra polis ekibi eşliğinde ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alanya Barosuna bağlı avukat olduğu bildirilen B. S.'nin Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı belirlenirken, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne çekilen otomobilinde yapılan aramada da 50 tane yeşil reçete ile satılan uyarıcı hap bulundu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince B. S.’ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 TL para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.