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Türkiye
TRT Haber 24.02.2025 10:08

16 ilde DEAŞ terör örgütü operasyonu: 92 gözaltı

16 ilde DEAŞ'a yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İster içeride, ister dışarıda olsun teröristleri etkisiz hale getirmek ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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