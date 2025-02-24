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Türkiye
AA 24.02.2025 06:50

İstanbul eksi 4 dereceyi gördü: Yollar buz tuttu

İstanbul'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları ile kaldırımlar buz tuttu.

İstanbul eksi 4 dereceyi gördü: Yollar buz tuttu

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanmalar oluştu.

Buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları ile kaldırımlar da buz tuttu.

İstanbul eksi 4 dereceyi gördü: Yollar buz tuttu

Bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde sık sık çalışmalarını sürdürürken, bazı iş makineleri ise oto yollara yakın yerlerde acil müdahale için hazır bekletildi.

İstanbul eksi 4 dereceyi gördü: Yollar buz tuttu

"İstanbul'da bu kadar soğuk havayı ilk kez gördüm"

Sabah saatlerinden evlerinden çıkan vatandaşlar, araçların camlarındaki buzu çözmek için zorlandı.

Vatandaşlardan Ünal İzmir, son yıllarda İstanbul'da bu kadar soğuk hava görmediğini söyledi.

İstanbul eksi 4 dereceyi gördü: Yollar buz tuttu

Otomobilin kapı camlarının buz tutuğunu ve açılmadığını belirten İzmir, şöyle konuştu:

"Arabanın her yeri buz tutmuş. Camların içerden buzunu çözmek için kaloriferi açtım ama fayda etmedi. Kapı camları buz tutmuş, düğmeler çalışmıyor. Arabanın ekrandaki derecesi eksi 5 dereceyi gösteriyor. İstanbul'da bu kadar soğuk havayı ilk kez gördüm. Eksi iki veya üçü gördüm ama arabanın ekranında 5'i ilk kez görüyorum desem doğrudur."

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