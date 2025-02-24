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Türkiye
AA 24.02.2025 20:13

Hakkari'de iş makinesinin üzerine çığ düştü

Hakkari'de karla mücadele çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı.

Hakkari'de iş makinesinin üzerine çığ düştü
[Fotograf: İHA]

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünün Araban Mahallesi yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yolun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada şantiye şefi operatör Mehmet Kılıç'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Aracın içinde mahsur kalan Kılıç, telefonla şantiyedeki personeli arayarak yardım istedi.

Olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, bir tarafı kar yığınları altında kalan iş makinesinde mahsur kalan Kılıç'ı kurtardı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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