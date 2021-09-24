Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şebeke hattı patladı, sitenin otoparkını su bastı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, sokaktan geçen şebeke suyu hattında patlama oldu. Sitenin bodrum katında bulunan kapalı otoparktaki araçlar, sular içinde kaldı. Belediye ekipleri, suyun tahliye işlemleri için çalışma başlattı.
Musalla Bağları Mahallesi Gazi Ahmet Değerli Sokak'ta, şebeke suyu hattının patlaması üzerine, sitenin bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan araçlar, sular içinde kaldı.
Durumu fark eden apartman sakinleri, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KOSKİ) haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Bu sırada otoparktaki araçların bazıları, çıkarılırken, artan su seviyesi nedeniyle 37 araç da kaldı.
Ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Konya
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