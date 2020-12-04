Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, törenlerin, bu sene yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla yeni normal hayata uygun gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Açıklamada, "7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe saat 19.00'da Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilecek törenler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince seyircisiz düzenlenecek, televizyonlardan naklen yayımlanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.