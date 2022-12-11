Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Scooter'a çek çek bağlayıp çuvalla eşya taşıdılar
[Fotograf: DHA]
Fatih ve Beyoğlu'nda elektrikli 'scooter'a çek çek arabası bağlayıp, çuval taşıyan biri çocuk 3 kişi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul Fatih Aksaray'da bir kişi 'scooter'ın arkasına bağladığı çek çek ile çuval içinde eşya taşırken görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan yolculuk, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yine Fatih'te başka bir çocuk 'scooter'a çek çek bağlayıp, yük taşırken görüntülendi.
Beyoğlu'nda ise bir kişi, 'scooter' üzerine eşya dolu çuvalı koyup taşıdı. 'Scooter'ları amacı dışında kullanan sürücüler, hem kendi hayatlarını hem de başkalarını tehlikeye attı.
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