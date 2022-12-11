Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz'de ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer fırtına, Batı Akdeniz için de gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Batı Akdeniz'de de kuvvetli fırtına etkili olacak
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, gece saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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