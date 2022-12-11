Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Jandarma ekipleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen M.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Edirne Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/KCK
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