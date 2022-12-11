Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 19 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Van'da hakkında 19 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahla tehdit" gibi 9 suçtan hakkında 19 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, Jandarma Suç Araştırma Timlerinin çalışması sonucu İpekyolu ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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