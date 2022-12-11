Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör üyelerine yönelik 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

22 operasyonda 22 şüpheli yakalanırken 6 ‘sı tutuklandı, 1’i adli kontrol kararı olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kentte terör örgütlerine karşı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.