Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 10:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da terör operasyonları: 6 tutuklama
Aydın'da kasım ayında düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör üyelerine yönelik 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
22 operasyonda 22 şüpheli yakalanırken 6 ‘sı tutuklandı, 1’i adli kontrol kararı olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kentte terör örgütlerine karşı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: Aydın Terörle Mücadele PKK/YPG FETÖ DEAŞ
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