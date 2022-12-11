Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 07:50Son Güncelleme: Kaynak: AA, AA
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İzmir'de seferler iptal edildi
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" sözleri kullanıldı.
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