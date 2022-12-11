Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 04:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da bariyerleri aşan otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bağcılar'da kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Avrupa Otoyolu'nda Aksaray yönünde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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